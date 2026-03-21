МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя отказ официального Берлина от российских энергоносителей, заявила, что Германию и ее народ буквально подводят к пропасти.
В своем Telegram-канале Захарова привела ссылки на материалы, свидетельствующие о том, что отказ от энергоносителей РФ дороже всего обходится именно немецким гражданам, а дела в немецкой экономике идут все хуже.
"Германию и её народ буквально подводят к краю пропасти", - прокомментировала Захарова.
Дипломат подчеркнула, что когда-то Германия была крупнейшим импортёром дешёвых российских энергоносителей, что не просто давало существенный импульс развитию промышленности ФРГ, но и делало немецкие товары гораздо более конкурентоспособными. Отказ от надёжных поставок из России по идеологическим и геополитическим причинам привёл к удорожанию работы предприятий, спровоцировал волну банкротств, отметила Захарова.
"Но даже на фоне этих тяжелейших последствий ни один современный политический лидер Германии так и не заикнулся о самом логичном решении - возврате к сотрудничеству с Россией в энергетической сфере. Будто бы курс на уничтожение немецкой промышленности и экономическую стагнацию и есть цель политики властей ФРГ", - указала Захарова.
