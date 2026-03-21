ФСБ арестовала мужчину, оформлявшего сим-карты для украинской разведки
ФСБ арестовала мужчину, оформлявшего сим-карты для украинской разведки - РИА Новости, 21.03.2026
ФСБ арестовала мужчину, оформлявшего сим-карты для украинской разведки
Житель Мордовии, оформивший более тысячи сим-карт и десять виртуальных станций для кураторов из украинской разведки, арестован по делу о государственной измене, РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T09:47:00+03:00
2026-03-21T09:47:00+03:00
2026-03-21T14:45:00+03:00
саранск
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), саранск, россия, министерство обороны украины
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Саранск, Россия, Министерство обороны Украины
ФСБ арестовала мужчину, оформлявшего сим-карты для украинской разведки
ФСБ: житель Мордовии, оформивший сим-карты для украинской разведки, арестован
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Житель Мордовии, оформивший более тысячи сим-карт и десять виртуальных станций для кураторов из украинской разведки, арестован по делу о государственной измене, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Мордовия пресечена противоправная деятельность 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении государственной измены", — говорится в сообщении.
Силовиками установлено, что индивидуальный предприниматель из Саранска
посредством интернет-мессенджера Telegram
установил конфиденциальное сотрудничество с представителем ГУР Минобороны Украины
. Уточняется, что за период с августа по октябрь 2025 года он оформил у российских операторов связи более тысячи сим-карт и десять виртуальных станций, доступ к которым за денежное вознаграждение предоставил кураторам для дистанционного мошенничества в отношении граждан России
, а также планирования и осуществления подрывной деятельности.
Отмечается, что в целях сохранения анонимности и сокрытия финансовых операций все денежные средства переводились злоумышленнику на созданные им криптокошельки.
Подчеркивается, что подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о госизмене в форме иного оказания помощи. Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательств, подтверждающих его причастность к иным эпизодам противоправной деятельности в интересах украинской стороны", — добавляется в сообщении.