ФСБ арестовала мужчину, оформлявшего сим-карты для украинской разведки

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Житель Мордовии, оформивший более тысячи сим-карт и десять виртуальных станций для кураторов из украинской разведки, арестован по делу о государственной измене, сообщили РИА Новости в ЦОС ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Мордовия пресечена противоправная деятельность 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении государственной измены", — говорится в сообщении.

Силовиками установлено, что индивидуальный предприниматель из Саранска посредством интернет-мессенджера Telegram установил конфиденциальное сотрудничество с представителем ГУР Минобороны Украины . Уточняется, что за период с августа по октябрь 2025 года он оформил у российских операторов связи более тысячи сим-карт и десять виртуальных станций, доступ к которым за денежное вознаграждение предоставил кураторам для дистанционного мошенничества в отношении граждан России , а также планирования и осуществления подрывной деятельности.

Отмечается, что в целях сохранения анонимности и сокрытия финансовых операций все денежные средства переводились злоумышленнику на созданные им криптокошельки.

Подчеркивается, что подозреваемый задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей о госизмене в форме иного оказания помощи. Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.