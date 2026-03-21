Во Франции создали петицию о снятии санкций с России

ПАРИЖ, 21 мар – РИА Новости. Французская правая партия "Патриоты" запустила петицию о принятии срочного плана в сфере энергетики на фоне роста цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке, он предполагает, в том числе, отмену антироссийских санкций, заявил ее лидер Флориан Филиппо.

"(Президент Франции Эммануэль – ред.) Макрон не делает ничего?! Неприемлемо! Национальная петиция в поддержку немедленного плана по чрезвычайной энергетической ситуации из восьми пунктов:.. снятие с России санкций в сфере энергетики, чтобы вновь получить доступ к более дешевым углеводородам", - написал он на своей странице в соцсети X

При этом политик отметил, что это предполагает выход Франции из ЕС , поскольку именно Евросоюз принимает решения о введении ограничительных мер.

Помимо этого, план подразумевает снижение акцизов и НДС на топливо, временное замораживание цен при необходимости, выход с европейского рынка электроэнергии и другие меры.

Петиция была размещена на сайте партии, число подписантов не указывается.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока