18:28 21.03.2026
Во Франции создали петицию о снятии санкций с России
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги Франции и ЕС. Архивное фото
ПАРИЖ, 21 мар – РИА Новости. Французская правая партия "Патриоты" запустила петицию о принятии срочного плана в сфере энергетики на фоне роста цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке, он предполагает, в том числе, отмену антироссийских санкций, заявил ее лидер Флориан Филиппо.
"(Президент Франции Эммануэль – ред.) Макрон не делает ничего?! Неприемлемо! Национальная петиция в поддержку немедленного плана по чрезвычайной энергетической ситуации из восьми пунктов:.. снятие с России санкций в сфере энергетики, чтобы вновь получить доступ к более дешевым углеводородам", - написал он на своей странице в соцсети X.
При этом политик отметил, что это предполагает выход Франции из ЕС, поскольку именно Евросоюз принимает решения о введении ограничительных мер.
Помимо этого, план подразумевает снижение акцизов и НДС на топливо, временное замораживание цен при необходимости, выход с европейского рынка электроэнергии и другие меры.
Петиция была размещена на сайте партии, число подписантов не указывается.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На этом фоне в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
