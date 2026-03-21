https://ria.ru/20260321/frantsiya-2082172189.html
Во Франции создали петицию о снятии санкций с России
Во Франции создали петицию о снятии санкций с России - РИА Новости, 21.03.2026
Во Франции создали петицию о снятии санкций с России
Французская правая партия "Патриоты" запустила петицию о принятии срочного плана в сфере энергетики на фоне роста цен на топливо из-за конфликта на Ближнем... РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T18:28:00+03:00
2026-03-21T18:28:00+03:00
2026-03-21T18:28:00+03:00
в мире
иран
франция
флориан филиппо
патриот
евросоюз
военная операция сша и израиля против ирана
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2bbf6b9a3a310d6f99f5c599f2d8aa1b.jpg
https://ria.ru/20260320/evrosoyuz-2082059888.html
https://ria.ru/20260321/fitso-2082162422.html
иран
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0ab4c9e506ce751456a5e90c853867dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, франция, флориан филиппо, патриот, евросоюз, военная операция сша и израиля против ирана, россия
В мире, Иран, Франция, Флориан Филиппо, Патриот, Евросоюз, Военная операция США и Израиля против Ирана, Россия
Во Франции создали петицию о снятии санкций с России
Во Франции запустили петицию о снятии санкций с РФ из-за конфликта в Иране
ПАРИЖ, 21 мар – РИА Новости. Французская правая партия "Патриоты" запустила петицию о принятии срочного плана в сфере энергетики на фоне роста цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке, он предполагает, в том числе, отмену антироссийских санкций, заявил ее лидер Флориан Филиппо.
"(Президент Франции
Эммануэль – ред.) Макрон не делает ничего?! Неприемлемо! Национальная петиция в поддержку немедленного плана по чрезвычайной энергетической ситуации из восьми пунктов:.. снятие с России
санкций в сфере энергетики, чтобы вновь получить доступ к более дешевым углеводородам", - написал он на своей странице в соцсети X
.
При этом политик отметил, что это предполагает выход Франции из ЕС
, поскольку именно Евросоюз принимает решения о введении ограничительных мер.
Помимо этого, план подразумевает снижение акцизов и НДС на топливо, временное замораживание цен при необходимости, выход с европейского рынка электроэнергии и другие меры.
Петиция была размещена на сайте партии, число подписантов не указывается.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока
.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива
, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива
, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На этом фоне в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.