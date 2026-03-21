06:55 21.03.2026
В Европе объяснили переброску авианосца "Шарль де Голль" в Средиземное море
В Европе объяснили переброску авианосца "Шарль де Голль" в Средиземное море
Переброска французского авианосца "Шарль де Голль" в Восточное Средиземноморье была сделана, чтобы при необходимости оказать помощь союзникам Франции в регионе, РИА Новости, 21.03.2026
© REUTERS / Johan Nilsson / TTФранцузский авианосец "Шарль де Голль"
Французский авианосец "Шарль де Голль". Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Переброска французского авианосца "Шарль де Голль" в Восточное Средиземноморье была сделана, чтобы при необходимости оказать помощь союзникам Франции в регионе, рассказал РИА Новости европейский дипломатический источник.
Французский авианосец "Шарль де Голль" и его ударная группа в марте направились из Балтийского моря в Восточное Средиземноморье. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Франция не участвует в конфликте на Ближнем Востоке, а авианосец "Шарль де Голль", по словам французского лидера, был переброшен для поддержки партнеров Франции, в частности, Кипра.
"Переброска авианосца "Шарль де Голль" в Восточное Средиземноморье была логичным шагом, позволяющим при необходимости защищать граждан (Франции - ред.) и, в случае необходимости, прийти на помощь союзникам в регионе", - сказал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
