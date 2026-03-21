Кто-то устал от 81 года мира, считает Фицо

БРАТИСЛАВА, 21 мар - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо предположил, что "кто-то устал" от почти 81 года мира после окончания Второй мировой войны, и предупредил, что нынешние локальные конфликты могут создать почву для Третьей.
"Мы начинаем сходить с ума. У меня ощущение, что кто-то устал от 81 года мира, и это большая ошибка", - признался Фицо в эфире программы "Субботние диалоги".
Премьер Словакии напомнил о недавнем заявлении президента Сербии Александра Вучича, который выразил опасение, что Третью мировую войну будет трудно предотвратить, так как она, по его мнению, уже началась.
"Если у вас несколько региональных конфликтов, есть Иран, в Венесуэле ситуация как-то успокоилась, есть огромные проблемы в Ливане, есть, конечно, Украина, если к этому еще бы добавилась Куба, то это всё может создать базу для Третьей мировой войны. В этом президент Сербии Александр Вучич абсолютно прав", - сказал Фицо.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В ночь на 2 марта "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений в Ливане, а 16 марта официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп также угрожал Кубе "недружественным переворотом", заявлял, что Штаты "что-то" скоро сделают с Кубой, а также отмечал, что "взять Кубу будет большой честью".