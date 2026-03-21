Без российской нефти ЕС рискует остаться с пустыми заправками, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 21 мар - РИА Новости. Европейский союз, отказываясь от нефти из РФ по идеологическим причинам, рискует остаться с пустыми заправками, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Но значительная часть государств-членов Европейского союза говорит: Боже, это будет поражение, если мы позволим, чтобы сюда пришла российская нефть и нас спасала", - заключил Фицо.