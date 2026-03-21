"На что способна Россия": в Финляндии запаниковали после инцидента с США

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. То, как Иран справляется с Соединенными Штатами на Ближнем Востоке после десятилетий ограничений позволяет представить широкие военные возможности России, которая таких ограничений не имела, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X.
"Людям крайне необходимо понять, что даже Иран, после десятилетий санкций, смог создать ракетный потенциал для уничтожения американских баз на Ближнем Востоке, превратив их в легкую мишень в любой стране мира. Вы только представьте, на что способна Россия", — написал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. ИРИ осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.
МИД России осудил нападение Вашингтона и Тель-Авива. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.