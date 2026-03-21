Филолог объяснил, почему на фразу "ни пуха ни пера" отвечают "к черту"
04:36 21.03.2026 (обновлено: 11:18 21.03.2026)
Филолог объяснил, почему на фразу "ни пуха ни пера" отвечают "к черту"
Филолог объяснил, почему на фразу "ни пуха ни пера" отвечают "к черту"
Дарья Буймова
Филолог объяснил, почему на фразу "ни пуха ни пера" отвечают "к черту"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Фразу "ни пуха ни пера" раньше говорили жены, когда их мужья отправлялись на охоту, мужчины, в свою очередь, отвечали женщинам "к черту", такая сцена защищала семью от злых духов и обеспечивала удачу добытчику, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой русского языка РГГУ, доктор филологических наук Игорь Шаронов.
"Фраза "ни пуха ни пера" в прямом своем значении плохая. Исходит она из того, что жена провожает мужа на охоту и желает ему, чтобы он ни с чем вернулся домой, не добыл ни птицы, ни зверя. Конечно, мужу это могло не нравиться. И вместо того чтобы поблагодарить жену, он ее посылает к черту. То есть перед нами ситуация скандала", — сказал Шаронов.
Эксперт добавил, что скандал разыгрывали специально для злого духа. До принятия христианства славяне верили, что дух или черт всегда сидит за левым плечом человека и внимательно следит за его планами, чтобы их нарушить.
"Разумеется, тому, кто остается, хочется, чтобы второй вернулся с добычей. Но где-то на левом плече сидит этот черный дух. Он смотрит и говорит: "О, тут уже и так все плохо, тут и так уже скандал, полечу-ка я в другое место, где все хорошо". И вот таким образом, сыграв псевдоссору, мы избавляемся от плохого пожелания", — объяснил Шаронов.
По его словам, подобные ритуальные фразы существовали не только у славян, но и у многих других народов.
