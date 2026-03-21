Филолог объяснил, почему на фразу "ни пуха ни пера" отвечают "к черту"
2026-03-21T04:36:00+03:00
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Фразу "ни пуха ни пера" раньше говорили жены, когда их мужья отправлялись на охоту, мужчины, в свою очередь, отвечали женщинам "к черту", такая сцена защищала семью от злых духов и обеспечивала удачу добытчику, сообщил РИА Новости заведующий кафедрой русского языка РГГУ, доктор филологических наук Игорь Шаронов.
"Фраза "ни пуха ни пера" в прямом своем значении плохая. Исходит она из того, что жена провожает мужа на охоту и желает ему, чтобы он ни с чем вернулся домой, не добыл ни птицы, ни зверя. Конечно, мужу это могло не нравиться. И вместо того чтобы поблагодарить жену, он ее посылает к черту. То есть перед нами ситуация скандала", — сказал Шаронов.
Эксперт добавил, что скандал разыгрывали специально для злого духа. До принятия христианства славяне верили, что дух или черт всегда сидит за левым плечом человека и внимательно следит за его планами, чтобы их нарушить.
"Разумеется, тому, кто остается, хочется, чтобы второй вернулся с добычей. Но где-то на левом плече сидит этот черный дух. Он смотрит и говорит: "О, тут уже и так все плохо, тут и так уже скандал, полечу-ка я в другое место, где все хорошо". И вот таким образом, сыграв псевдоссору, мы избавляемся от плохого пожелания", — объяснил Шаронов.
По его словам, подобные ритуальные фразы существовали не только у славян, но и у многих других народов.