Поддержка Киева все больше бьет по экономике ЕС, заявили в Совфеде

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Поддержка киевского режима все больше бьет по экономике стран Евросоюза, однако отрицательное мнение европейских избирателей по этому вопросу может стать причиной для отказа ЕС от такого финансирования, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова.
"Поддержка киевского режима, ставшая своеобразным ритуалом европейцев, подтверждающим их лояльность трансатлантической солидарности, все больше бьет по экономике ЕС. Видимо, все эти ритуалы довольно утомительны, особенно когда требуют всё более дорогостоящих "жертвоприношений", - сказала Никонорова.
Сенатор отметила, что одним из решающих факторов в вопросе отказа ЕС от бесконечного финансирования украинского конфликта могут стать европейские избиратели.
"Они все чаще и громче задают неудобные вопросы о том, почему их налоги идут на оружие и боеприпасы для ВСУ, которые к тому же то и дело всплывают на черном рынке. И судя по тональности выступлений европейских политиков, этот день не за горами", - констатировала политик.