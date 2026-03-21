В Европе признались, что платят цену за действия США в Иране

ПАРИЖ, 21 мар – РИА Новости. Европейцы платят цену за агрессию США в Иране, они критически настроены в отношении продолжения конфликта, заявил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
"Обычные европейцы платят вполне реальную цену: нестабильные цены на нефть, перегруженные морские пути и растущие затраты на энергоносители. Когда конфликт на Ближнем Востоке приводит к росту цен на бензин в Варшаве, Лионе или Лиссабоне, европейские правительства несут ответственность перед общественностью", - сказал политик.
По мнению Мариани, общественное мнение "в подавляющем большинстве критически относится к тому, как решается этот конфликт".
В четверг главный экономист и директор отдела экономических исследований и статистики Всемирной торговой организации (ВТО) Роберт Штайгер заявил, что при сохраняющихся высоких ценах на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке Евросоюз окажется затронут сильнее других регионов, что скажется на сокращении его товарооборота и ВВП.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива.