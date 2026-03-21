Лидеры ЕС просчитались в позиции по Ирану, заявил евродепутат

ГААГА, 21 мар - РИА Новости. Лидеры стран ЕС не осудили удары по Ирану, сделав ставку на короткую развязку конфликта на Ближнем Востоке, и в итоге просчитались: Иран оказался подготовлен, а молчание европейцев обернулось кризисом, заявил РИА Новости евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.
"Самая большая ошибка европейских лидеров была в том, что они не отреагировали на удары по Ирану, что не осудили их. Им следовало немедленно осудить происходящее и подчеркнуть, что это незаконная война и тому подобное, но они этого не сделали", - отметил Кеннес.
"Лидеры Европы просто наблюдали за происходящим. И теперь у них проблема, потому что никому в Европейском союзе не нужны мешки для трупов", - отметил собеседник агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.