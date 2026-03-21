Нарвская и Шпицбергенская народные республики: Европу снова пугают русскими

Надо признаться, на протяжении первых недель марта "русская угроза" на Западе куда-то рассосалась. После начала военной операции США в Иране европейские СМИ, обычно забитые антироссийскими страшилками, как будто бы забыли свои истории о том, какая же жуткая тень соседа нависла над мирными бюргерами. Но в последние несколько дней эта тема — снова на первых полосах тамошней прессы. Можно сказать, "русская угроза" переживает ренессанс в Европе.

Вдруг на ошалевшего обывателя опять со всех сторон обрушились истории о "русских шпионах и саботажниках", одна страшнее другой. Financial Times, например, поведала миру рассказку о том, что Вена стала "хабом для российского шпионажа в Европе" . Доказательства приведены зловещие: спутниковые антенны на крыше нашего посольства в Австрии! Причем на фотографии в газете эта тарелка показана рядом с кафедральным собором Православной церкви. Ну, чтобы показать, что за европейцами следят не только с крыш посольств, но и с куполов церквей.

FT поведала даже историю о том, в какую сторону поворачиваются антенны в то или иное время. Она открыла, что сейчас большинство тарелок повернуты в сторону – какой кошмар! – запада. Тот факт, что антенны логично нацеливаются на определенные спутники (на то они и спутниковые), газету не интересует. Разве этим можно напугать кого-то? А дальше делается вывод: наверняка русские следят.

Причем спроси сейчас авторов публикации, какое из серьезных посольств не использует спутниковую связь, наверняка ведь не ответят. Можно вспомнить разоблачения Эдварда Сноудена о том, как американские спецслужбы с помощью посольств шпионят даже за своими союзниками . Причем практически всюду на крышах посольств, по его данным, используется оборудование для сбора разведывательной информации (так называемая программа Stateroom). Или пусть FT взглянет на крышу посольства Британии в Берлине и попытается понять, что за странные белые цилиндры появились там с некоторых пор. Говорят, именно с их помощью в свое время американские спецслужбы получали данные с телефона канцлера Германии Ангелы Меркель.

Кстати, Сноуден в свое время вскрыл и предназначение огромных антенн, расположенных в Норвегии, в 60 километрах от Осло, на так называемом объекте Victory Garden . Согласно раскрытым ему документам, американское Агентство национальной безопасности расположило на этой огромной территории одну из крупнейших в мире станций слежения и сбора цифровой развединформации.

И в этой связи примечательно новое "разоблачение", опубликованное на днях газетой The Times. Берлинский корреспондент этой газеты Оливер Муди опубликовал статью под заголовком "Как российские средства радиоэлектронной борьбы вынуждают корабли отказываться от GPS". Как видите, уже из заголовка понятно, кто виноват в том, что в последнее время многие торговые суда в Балтийском море испытывают проблемы с системами навигации. У автора даже нет сомнений: две станции, расположенные в Калининградской и "Санкт-Петербургской" (так в первоисточнике этой "сенсации" написано) областях. Связать эти проблемы с усилением работы указанной выше мощнейшей станции под Осло британская газета, конечно, не может. Тогда читателей не запугаешь Россией.

Кстати, любопытно, что этот самый Муди в прошлом году активнее всех распространял байку о том, что Россия стоит за повреждением подводных кабелей у берегов Финляндии. Сколько с тех пор было написано статей различных кремленологов со ссылкой на этот "факт", якобы доказывающий злокозненные намерения Москвы! И вот на днях глава финской спецслужбы SUPO Юха Мартелиус скромно признал тамошнему журналу Suomen Kuvalehti: "Россия не имеет отношения к обрывам кабелей в Балтийском море". Мало того, в новом обзоре безопасности Финляндии на 2026 год говорится, что не каждый инцидент в Прибалтике следует автоматически интерпретировать как иностранный саботаж и что общественности было предоставлено "вводящее в заблуждение представление" о возможностях России в регионе.

Стоит ли объяснять, что ни The Times, ни означенный Муди, с чьей легкой руки фейк о "российской диверсии" разошелся по всем мировым отчетам об угрозах со стороны Москвы, ни слова не написали по поводу этого опровержения! Опять-таки не вписывается в поставленную задачу раскручивать русофобию в Европе.

Заодно все кинулись распространять различные сценарии грядущего "вторжения" России в европейские страны и создания там новых народных республик. С подачи еще одного заядлого русофоба Юлиана Репке германский Bild выдал резонансную "сенсацию" о том, что Москва задумала проект создания "Нарвской народной республики". "Доказательством" служит появление аккаунта с таким названием в одной из социальных сетей. Причем на момент публикации Репке там практически и пользователей-то не было. Но разве это мало для запугивания европейских обывателей: смотрите, скоро коварная Москва нападет на бедную беззащитную Эстонию! Это все равно что появление любого сайта вроде "Независимая Фландрия" или "Свободная Бретонь" мы будем объяснять происками Берлина и лично Юлиана Репке.

Еще одну "народную республику" Россия вознамерилась создать на Шпицбергене. Во всяком случае, если верить недавней публикации датской газеты Politiken. Эти даже не стали утруждать себя поиском каких-то доказательств. Просто привели мнение местной журналистки, редактора тамошней малотиражки: "Лине Нагель Илвисокер испытывает странное, неопределенное чувство, что Россия может в ближайшем будущем совершить что-то неприятное, что может затронуть ее и ее семью. Она просто не совсем понимает, что это может быть". Газета сама додумывает: это будут "зеленые человечки Путина". Ну, а кто еще!