Юрист предупредил о штрафах за нарушение ПДД на электросамокатах - РИА Новости, 21.03.2026
04:52 21.03.2026
Юрист предупредил о штрафах за нарушение ПДД на электросамокатах
Юрист предупредил о штрафах за нарушение ПДД на электросамокатах

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина с ребенком катаются на электросамокате по улице Москвы
Мужчина с ребенком катаются на электросамокате по улице Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Гражданам РФ за нарушение правил дорожного движения (ПДД) на электросамокатах могут грозить штрафы до 1,5 тысяч рублей, базовый штраф за нарушение ПДД на электросамокате составляет 800 рублей, рассказал РИА Новости юрист, основатель бизнес-сообщество "Русяев Клуб" Илья Русяев.
"Базовый федеральный штраф за нарушение ПДД на электросамокате составляет 800 рублей по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ ("Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения"). Именно эту норму на практике применяют к большинству нарушений", - рассказал Русяев.
Стойка проката электросамокатов в Москве
Путин поручил разобраться в организации движения электросамокатов
9 декабря 2025, 18:28
Юрист уточнил, что под нарушение подпадают превышение разрешенной скорости в 25 километров в час, езда без рук на руле, перевозка пассажиров, если конструкция этого не предусматривает, а также буксировка другого электросамоката.
"Если нарушение совершено в состоянии опьянения, сумма вырастает до 1,5 тысячи рублей по части 3 статьи 12.29 КоАП РФ. Создал помехи движению транспортных средств, штраф составит одну тысячу рублей по части 1 статьи 12.30 КоАП РФ ("Нарушение Правил дорожного движения пешеходом или иным участником дорожного движения, повлекшее создание помех в движении транспортных средств"). А если нарушение повлекло причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью, санкция по части 2 статьи 12.30 КоАП РФ достигает 1,5 тысячи рублей", - отметил Русяев.
Как обратил внимание юрист, не каждый электросамокат юридически считается средством индивидуальной мобильности (СИМ). Он напомнил, что в судебной практике 2023-2025 годов кассационные суды неоднократно квалифицировали мощные электросамокаты как мопеды.
"Для владельца это означает совершенно другой уровень ответственности, вплоть до штрафа за управление транспортным средством без соответствующего права по статье 12.7 КоАП РФ ("Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством"). Однако автоматически такая квалификация ко всем устройствам не применяется, суд анализирует характеристики конкретного самоката", - пояснил Русяев.
Кроме того, обычный самокат без двигателя не считается СИМ, а человек, который ведет электросамокат рядом с собой, приравнивается к пешеходу.
Электросамокат под снегом в Москве
Житель Подмосковья получил срок за езду на электросамокате в нетрезвом виде
10 марта, 18:46
 
