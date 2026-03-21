Миссия операции США против Ирана практически выполнена, заявил Джонсон

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что "изначальная миссия" операции США против Ирана практически выполнена, назвав одной из оставшихся целей нормализацию ситуации в Ормузском проливе.
Как заявил Джонсон агентству Ассошиэйтед Пресс, "изначальная миссия", ради которой была начата операция США против Ирана, "практически выполнена". При этом спикер "признал, что способность Ирана угрожать кораблям в Ормузском проливе "немного затягивает дело", сообщает агентство.
"Как только мы "устаканим" ситуацию, я думаю, что всё будет практически завершено", - резюмировал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.
