Миссия операции США против Ирана практически выполнена, заявил Джонсон

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что "изначальная миссия" операции США против Ирана практически выполнена, назвав одной из оставшихся целей нормализацию ситуации в Ормузском проливе.

"Как только мы "устаканим" ситуацию, я думаю, что всё будет практически завершено", - резюмировал он.