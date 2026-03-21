ГАИ уточнила число пострадавших в ДТП с бензовозом в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мар - РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДТП с бензовозом в Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона.

В субботу днем на 34-м километре автодороги "Ростов - Таганрог" столкнулись бензовоз и четыре легковых автомобиля. Бензовоз загорелся. Сообщалось, что погибли три человека, еще двое пострадали.