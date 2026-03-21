МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Неназванный европейский дипломат заявил, что отказ Украины допустить представителей Евросоюза на нефтепровод "Дружба" для проведения инспекции "совсем не обнадеживает", сообщает портал Euractiv.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
"Один дипломат ЕС отметил, что отказ Киева разрешить инспекции "совсем не обнадеживает", хоть украинцы и "предоставили хорошие объяснения" по поводу того, почему трубопровод сложно починить", - сообщает портал.
Ранее издание Politico сообщило, что ЕС в случае, если венгерский премьер Виктор Орбан продолжит выступать против предоставления кредита Киеву на 90 миллиардов евро, рассмотрит ряд контрмер, в частности, подачу иска против Будапешта в Европейский суд.