В Брянской области из-за атаки дрона ВСУ погиб мирный житель

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в Стародубском округе Брянской области, повреждены хозпостройка и трактор, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он отметил, что повреждены хозпостройка и трактор. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.