14:48 21.03.2026
Додон призвал Брюссель не рассматривать Украину и Молдавию в тандеме
Додон призвал Брюссель не рассматривать Украину и Молдавию в тандеме

Додон: переговоры по вступлению в ЕС Молдавии и Украины нужно разделить

КИШИНЕВ, 21 мар - РИА Новости. Брюссель не должен рассматривать Украину и Молдавию в тандеме в вопросе их вступления в ЕС, переговорный процесс с каждой из стран нужно вести отдельно, считает экс-президент Молдавии, лидер Соцпартии Игорь Додон.
Додон находится с официальным визитом в Венгрии. В Будапеште он встретился с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто, а также с государственным секретарем по развитию двусторонних отношений Богларкой Иллеш.
Граждане Молдавии - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
В Молдавии считают, что страна отдалилась от ЕС почти по всем направлениям
19 марта, 23:23
"Обсудили ряд ключевых тем, отметил, что в Молдавии нет национального консенсуса по вопросу евроинтеграции. В этом процессе принципиально разделить переговорные процессы Молдавии и Украины. Наши страны имеют разные реалии, темпы и приоритеты, поэтому переговоры должны осуществляться по отдельным трекам", - написал Додон в Telegram-канале после встречи.
По его словам, переговоры с Брюсселем должны вестись исключительно исходя из национальных интересов Молдавии — с сохранением суверенитета и нейтралитета страны, включая экономическую независимость, а также с учетом традиционных ценностей и православной веры, без навязывания чуждых молдавскому обществу идей и обязательств, без насильственной милитаризации, характерной в последнее время для политики Брюсселя.
Додон отметил, что для Молдавии Венгрия является примером государства ЕС, которое последовательно отстаивает национальные интересы, сохраняя при этом прагматичный и конструктивный диалог с партнерами.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре 2025 года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
ЕС готовится принять Украину вне правил и без Молдавии, считает эскперт
17 февраля, 23:02
 
