Разжигатели войн полагаются на фейковые новости, заявил глава РФПИ

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Разжигатели войн полагаются на фейковые новости из анонимных источников, заявил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ранее газета Politico написала, что Дмитриев во время визита в Майами якобы передал представителям США предложение России о сделке, в рамках которой Москва прекращает передачу разведданных Ирану, а Вашингтон - Украине. Сам Дмитриев уже назвал публикацию фейком.

"Разжигатели войн полагаются на фейковые новости, распространяемые анонимные источниками", - написал он в соцсети X