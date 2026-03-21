МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предрек простым европейцам трудную жизнь из-за того, что европейские и британские бюрократы-русофобы отказываются от надежной и недорогой российской нефти.
"Когда вы сидите без вентилятора, не можете использовать свою кредитную карту, не имеете работы и не можете платить по счетам - помните, что Урсула (фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии - ред.), Кая (Каллас, глава евродипломатии - ред.) и другие русофобские европейские/британские бюрократы являются этому причиной из-за отказа от надежных и недорогих российских энергоносителей", - написал Дмитриев в соцсети X.
Орбан выступил со срочным призывом к ЕС из-за России
20 марта, 11:46
Так он прокомментировал публикацию американского издания Wall Street Journal о том, что правительства разных стран призывают своих граждан изменить поведение, чтобы оградиться от наихудшей ситуации в области энергоносителей со времен энергетического кризиса 1973 года.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.