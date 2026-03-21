МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предрек простым европейцам трудную жизнь из-за того, что европейские и британские бюрократы-русофобы отказываются от надежной и недорогой российской нефти.

Так он прокомментировал публикацию американского издания Wall Street Journal о том, что правительства разных стран призывают своих граждан изменить поведение, чтобы оградиться от наихудшей ситуации в области энергоносителей со времен энергетического кризиса 1973 года.