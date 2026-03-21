Родственники Баумгертнера получили консульскую помощь, заявил посол - РИА Новости, 21.03.2026
Родственники Баумгертнера получили консульскую помощь, заявил посол
Родственники Баумгертнера получили консульскую помощь, заявил посол

Зязиков: семья погибшего Баумгертнера получила необходимую консульскую помощь

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Родственники погибшего на Кипре экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера получили всю необходимую консульскую помощь, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Республике Кипр Мурат Зязиков.
"Родственники получили всю необходимую консульскую помощь, в том числе по вопросу оформления необходимых документов", - сказал глава дипмиссии.
Зязиков добавил, что с момента появления официальной информации об исчезновении Владислава Баумгертнера посольство держало на контроле ситуацию с его поисками.
Местонахождение Баумгертнера было неизвестно с 7 января, полиция Кипра с 11 января вела масштабные поиски. Позже, 14 января, местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму - недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. Эта местность подпадает под юрисдикцию британской военной базы "Акротири", там же проводили вскрытие найденного тела.
