Родственники Баумгертнера получили консульскую помощь, заявил посол

МОСКВА, 21 мар – РИА Новости. Родственники погибшего на Кипре экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера получили всю необходимую консульскую помощь, сообщил в интервью РИА Новости посол России в Республике Кипр Мурат Зязиков.

"Родственники получили всю необходимую консульскую помощь, в том числе по вопросу оформления необходимых документов", - сказал глава дипмиссии.