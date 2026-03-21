Принудительно эвакуированных детей из Славянска вывозят "в никуда"

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Принудительная эвакуация детей из подконтрольного ВСУ Славянска в ДНР вызвала ряд скандалов из-за неизвестности, куда их отправляют, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, вопросы вызывает организация размещения несовершеннолетних.

"Начавшаяся накануне принудительная эвакуация детей из Славянска уже спровоцировала несколько скандалов: как оказалось, детей фактически вывозят "в никуда", — отметил собеседник агентства.

Как уточнили в силовых структурах, в лучшем случае сотрудники социальных служб ищут дальних родственников.

"Максимум, что делают украинские социальные работники - это пытаются найти дальних родственников мальчиков и девочек, чтобы передать им их на воспитание", — добавил источник.