В Югре прошел День оленеводов, рыбаков и охотников - РИА Новости, 21.03.2026
Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
18:25 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/den-2082171995.html
В Югре прошел День оленеводов, рыбаков и охотников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156319/00/1563190087_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_47d576f53a2ce5c07a2f66b62e2830ef.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156319/00/1563190087_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e35fb86d61b6ee82e4b9af4c82bcc817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Югре прошел День оленеводов, рыбаков и охотников

День оленеводов, рыбаков и охотников прошел в Сургутском районе Югры

Оленья упряжка
СУРГУТ, 21 мар – РИА Новости. День оленеводов, рыбаков и охотников прошел в Сургутском районе Югры, в этом году традиционный праздник отметили в 56-й раз, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
"В Русскинской прошел районный Слет оленеводов, рыбаков и охотников. Традиционный праздник в 56-й раз объединил жителей муниципалитета и гостей из Югры, Тюменской и Свердловской областей. Его главной составляющей стали состязания. Наибольшее количество участников – более 80 человек – привлекли гонки на оленьих упряжках. Национальная борьба собрала порядка 40 представителей КМНС (коренных малочисленных народов Севера), а в метании тынзяна на хорей свои силы испытали 19 участников", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "Вконтакте".
Сургутский район и Эрмитаж планируют тесное сотрудничество в музейном деле
По его словам, для гостей была подготовлена насыщенная культурная программа: на сцене выступали творческие коллективы, а рядом работали площадки музея Природы и Человека имени А. П. Ядрошникова, мобильного технопарка и библиомобиля. На ярмарке можно было приобрести сувениры из кожи и меха, фермерские продукты, рыбу, ягоды и традиционные деликатесы. Кроме того, на празднике презентовали расширенный автомобильный туристический маршрут "По следам первопроходцев".
"Маршрут создан в рамках городской агломерации Сургут – Нефтеюганск и изначально включал по четыре объекта от Сургутского района и Сургута. Теперь к нему присоединился Когалым. Презентацию посетили туроператоры из Екатеринбурга и Москвы", - подчеркнул глава муниципалитета.
Андрей Трубецкой также добавил, что в Сургутском районе проживает более 3,5 тысячи представителей КМНС, из которых около 2,5 тысяч ведут традиционный образ жизни на стойбищах, занимаясь оленеводством, сбором дикоросов, рыболовством и охотой.
По информации пресс-службы правительства Сургутского района, в округе реализуется программа "Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера", а также другие отраслевые программы, в рамках которых предоставляется около 30 мер государственной поддержки для сохранения традиционного образа жизни северных народов.
Сургутский район Югры получил свыше 118 млн руб от недропользователей
