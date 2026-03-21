В Югре прошел День оленеводов, рыбаков и охотников

СУРГУТ, 21 мар – РИА Новости. День оленеводов, рыбаков и охотников прошел в Сургутском районе Югры, в этом году традиционный праздник отметили в 56-й раз, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

"В Русскинской прошел районный Слет оленеводов, рыбаков и охотников. Традиционный праздник в 56-й раз объединил жителей муниципалитета и гостей из Югры, Тюменской и Свердловской областей. Его главной составляющей стали состязания. Наибольшее количество участников – более 80 человек – привлекли гонки на оленьих упряжках. Национальная борьба собрала порядка 40 представителей КМНС (коренных малочисленных народов Севера), а в метании тынзяна на хорей свои силы испытали 19 участников", - написал Трубецкой на своей странице в соцсети "Вконтакте".

По его словам, для гостей была подготовлена насыщенная культурная программа: на сцене выступали творческие коллективы, а рядом работали площадки музея Природы и Человека имени А. П. Ядрошникова, мобильного технопарка и библиомобиля. На ярмарке можно было приобрести сувениры из кожи и меха, фермерские продукты, рыбу, ягоды и традиционные деликатесы. Кроме того, на празднике презентовали расширенный автомобильный туристический маршрут "По следам первопроходцев".

"Маршрут создан в рамках городской агломерации Сургут – Нефтеюганск и изначально включал по четыре объекта от Сургутского района и Сургута. Теперь к нему присоединился Когалым. Презентацию посетили туроператоры из Екатеринбурга и Москвы", - подчеркнул глава муниципалитета.

Андрей Трубецкой также добавил, что в Сургутском районе проживает более 3,5 тысячи представителей КМНС, из которых около 2,5 тысяч ведут традиционный образ жизни на стойбищах, занимаясь оленеводством, сбором дикоросов, рыболовством и охотой.