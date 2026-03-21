Глава МО Дании заявил, что не считает возможной отправку фрегатов в Ормуз - РИА Новости, 21.03.2026
21:35 21.03.2026
Глава МО Дании заявил, что не считает возможной отправку фрегатов в Ормуз
Глава МО Дании заявил, что не считает возможной отправку фрегатов в Ормуз - РИА Новости, 21.03.2026
Глава МО Дании заявил, что не считает возможной отправку фрегатов в Ормуз
Глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что не считает возможной отправку датских фрегатов в Ормузский пролив. РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T21:35:00+03:00
2026-03-21T21:35:00+03:00
в мире
ормузский пролив
иран
сша
кайя каллас
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, ормузский пролив, иран, сша, кайя каллас, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Иран, США, Кайя Каллас, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Глава МО Дании заявил, что не считает возможной отправку фрегатов в Ормуз

Поульсен: Дания не сможет оказать поддержку в Ормузском проливе

CC BY 2.5 / Heb / HDMS ThetisФрегат ВМС Дании "Тетис"
Фрегат ВМС Дании Тетис - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
CC BY 2.5 / Heb / HDMS Thetis
Фрегат ВМС Дании "Тетис". Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Глава минобороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что не считает возможной отправку датских фрегатов в Ормузский пролив.
Президент США Дональд Трамп неоднократно призывал ряд европейских стран прислать корабли в оказавшийся в эпицентре конфликта Ормузский пролив для восстановления судоходства. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не готовы направить флот в Ормузский пролив.
"Наши фрегаты задействованы в задачах королевства, поэтому я не представляю, чтобы мы могли оказать поддержку с помощью фрегатов", - приводит слова Поульсена датская телерадиокомпания DR.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.
В миреОрмузский проливИранСШАКайя КалласДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
