Дачников предупредили, как распознать фейковые растения на маркетплейсах

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Дачников предупредили о продающихся на маркетплейсах "растениях" с фантастическими изображениями и рассказали, как их отличить от настоящих, об этом пишет Дачников предупредили о продающихся на маркетплейсах "растениях" с фантастическими изображениями и рассказали, как их отличить от настоящих, об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на директора по развитию проекта "Мой гектар" Игоря Калинина.

"Дачникам следует с настороженностью относиться к реализуемым на маркетплейсах товарам, на карточках которых изображены сгенерированные нейросетью "сказочные" растения", - пишет издание.

Калинин отметил, что перед началом дачного сезона маркетплейсы заполонили изображения растений, которых не существует в природе. По его словам, многие иллюстрации нарушают базовые принципы морфологии растений: например, изображения огромной клубники размером с ладонь или малины, растущей гроздьями, как виноград, противоречат особенностям формирования плодов у этих культур.

Эксперт подчеркнул, что покупателям, которые сомневаются в достоверности изображения, стоит искать данные о сорте в научных публикациях, селекционных каталогах или у известных питомников.