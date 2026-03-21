Ученые пытаются понять загадку вытянутых черепов из могильников на Кавказе

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. На Кавказе археологи раскопали свидетельства очередного странного обычая Средневековья. Это заставило ученых пересмотреть представления о красоте и социальном статусе наших предков.

Что страшного скрывалось в древней традиции?

Техника древней красоты

На Северном Кавказе этот обряд существовал в две эпохи. Самые древние находки относятся к эпохе средней бронзы (третье — начало второго тысячелетия до нашей эры). Максимальное распространение традиция получила в V-VIII веках при аланах.

Жители региона целенаправленно деформировали себе черепа, создавая вытянутую, башнеобразную форму головы. Такие деформации служили признаком особого социального статуса и благородного происхождения.

"Деформация черепа влияла на мозг, позволяя жрецам впадать в трансовое состояние — окружающие верили, что служители культа общаются с высшими силами", — объясняет директор Пятигорского краеведческого музея Сергей Савенко.

Как достигалась такая форма? В раннем возрасте голову младенца плотно перематывали ритуальной кожаной повязкой, украшенной бусами и подвесками. Эта повязка носилась несколько первых лет жизни, пока кости черепа не затвердевали.

"История знает немало примеров целенаправленного изменения формы головы — бинтовой, кольцевой и других деформаций, когда путем многократного бинтования голове ребенка придавалась вытянутая форма", — поясняют исследователи из Археологического центра имени Евгения Крупнова.

От маркера статуса к забытому обряду

Версии происхождения обычая различны. Одни ученые считают, что инициаторами выступали жрецы и служители культа. Другие видят в этом обычай знатных родов, который распространялся как мода. Третьи указывают на естественный процесс: тюркские народы туго пеленали младенцев в деревянных люльках, что приводило к удлинению формы головы.

Аслан Цуциев, декан исторического факультета Северо-Осетинского государственного университета, полагает , что найденные в Кабардино-Балкарии черепа принадлежали раннесредневековым аланам. В первые века нашей эры искусственная деформация становится этническим маркером алан.

Подобные находки встречаются в Центральной Азии, на Урале, в Поволжье и Латинской Америке. Это свидетельствует о глобальности феномена — различные народы находили подобные способы выделить себя. С приходом на Кавказ христианства и ислама обычай исчез.

Сегодня вытянутые черепа выставляются в музеях Северного Кавказа — в Национальном музее РСО-Алании и кисловодском музее "Крепость".