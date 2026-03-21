Болгария готова обеспечить безопасность в Ормузском проливе, пишут СМИ - РИА Новости, 21.03.2026
17:31 21.03.2026
Болгария готова обеспечить безопасность в Ормузском проливе, пишут СМИ
МИД Болгарии заявил о решении страны поддержать международную инициативу по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, передает агентство БТА. РИА Новости, 21.03.2026
в мире
ормузский пролив
иран
сша
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ормузский пролив, Иран, США, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Болгария готова обеспечить безопасность в Ормузском проливе, пишут СМИ

БТА: МИД Болгарии поддержал инициативу по обеспечению безопасности в Ормузе

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. МИД Болгарии заявил о решении страны поддержать международную инициативу по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, передает агентство БТА.
Ранее сообщалось, что Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды и Япония заявили о готовности обеспечить безопасный проход судов через Ормузский пролив на фоне конфликта вокруг Ирана. Позднее на Даунинг-стрит сообщили, что еще 14 стран заявили о готовности внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов через Ормузский пролив.
"Болгария как страна, не участвующая в военных действиях, проводимых Соединенными Штатами и Израилем против иранского режима, поддерживает совместное заявление по Ормузскому проливу", - пишет агентство.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.
Bloomberg сообщило о необычном инциденте в Ормузском проливе
Вчера, 10:12
 
