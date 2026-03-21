Базу на Кипре перестанут использовать для ударов по Ирану, заявил Стармер - РИА Новости, 21.03.2026
21:29 21.03.2026
Базу на Кипре перестанут использовать для ударов по Ирану, заявил Стармер
Базу на Кипре перестанут использовать для ударов по Ирану, заявил Стармер - РИА Новости, 21.03.2026
Базу на Кипре перестанут использовать для ударов по Ирану, заявил Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заверил президента Кипра Никоса Христодулидиса, что Лондон больше не даст США использовать свою базу на Кипре... РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T21:29:00+03:00
2026-03-21T21:29:00+03:00
в мире
кипр
иран
великобритания
никос христодулидис
кир стармер
кипр
иран
великобритания
в мире, кипр, иран, великобритания, никос христодулидис, кир стармер
В мире, Кипр, Иран, Великобритания, Никос Христодулидис, Кир Стармер
Базу на Кипре перестанут использовать для ударов по Ирану, заявил Стармер

Стармер: Британия не даст США использовать базу на Кипре для ударов по ИРИ

© AP Photo / Petros KaradjiasБаза ВВС Великобритании Акротири на Кипре
База ВВС Великобритании Акротири на Кипре - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© AP Photo / Petros Karadjias
База ВВС Великобритании Акротири на Кипре. Архивное фото
ЛОНДОН, 21 мар - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заверил президента Кипра Никоса Христодулидиса, что Лондон больше не даст США использовать свою базу на Кипре "Акротири" для ударов по Ирану, сообщили в субботу в канцелярии Стармера.
"Премьер-министр провел переговоры с президентом Республики Кипр Никосом Христодулидисом… Премьер-министр подтвердил, что база ВВС Акротири более не является частью соглашения с США об использовании британских баз в целях коллективной самообороны региона", - говорится в заявлении Даунинг-стрит.
В начале марта беспилотник ударил по британской базе "Акротири". Кипр выразил недовольство ситуацией, после чего Лондон направил в регион военные корабли и средства ПВО. Позже в британском военном ведомстве заявили, что дрон прилетел не из Ирана, а, вероятно, из Ливана или Ирака.
В среду Христодулидис назвал присутствие британских военных баз на острове пережитком колониализма и заявил, что обсудит их будущее с британской стороной.
Британские территории на Кипре возникли после подписания в 1960 году Лондонского соглашения, когда Кипр стал независимым. Великобритания сохранила на острове военные базы "Акротири" и "Декелия".
Военнослужащие КСИР - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
В Иране сообщили об атаке на военную базу Британии в Индийском океане
Вчера, 13:42
 
В миреКипрИранВеликобританияНикос ХристодулидисКир Стармер
 
 
