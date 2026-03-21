07:26 21.03.2026 (обновлено: 07:27 21.03.2026)
Умер актер Николас Брендон
Американский актер Николас Брендон, сыгравший в сериале "Баффи - истребительница вампиров", умер в возрасте 55 лет, сообщили его родственники. РИА Новости, 21.03.2026
Дарья Буймова
Умер актер из «Баффи — истребительницы вампиров» Николас Брендон

© Darren Star Productions (2005)Николас Брендон, Брэдли Купер, Овайн Йомэн в сериале "Секреты на кухне"
Николас Брендон, Брэдли Купер, Овайн Йомэн в сериале "Секреты на кухне". Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Американский актер Николас Брендон, сыгравший в сериале "Баффи - истребительница вампиров", умер в возрасте 55 лет, сообщили его родственники.
"С глубокой болью в сердце мы сообщаем об уходе от нас нашего брата и сына Николаса Брендона", - написали они на странице актера в соцсети Facebook*.
Близкие Брендона заявили, что тот скончался во сне от "естественных причин".
Согласно данным сайта IMDb, Брендон сыграл роли в таких сериалах, как "Баффи - истребительница вампиров" (1997-2003), "Мыслить как преступник" (2007-2014), а также в фильмах "Связь" (2013) и "Рождественский убийца" (2024).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
