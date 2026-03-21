https://ria.ru/20260321/brendon-2082112107.html
Умер актер Николас Брендон
Американский актер Николас Брендон, сыгравший в сериале "Баффи - истребительница вампиров", умер в возрасте 55 лет, сообщили его родственники.
2026-03-21T07:27:00+03:00
культура
в мире
сша
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104009/05/1040090592_0:80:1200:755_1920x0_80_0_0_55525c35e7a9ba6e1b81e24415e9cb86.jpg
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104009/05/1040090592_0:0:1020:764_1920x0_80_0_0_526a20b117f3ba7039882c2405029e97.jpg
Умер актер из «Баффи — истребительницы вампиров» Николас Брендон
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Американский актер Николас Брендон, сыгравший в сериале "Баффи - истребительница вампиров", умер в возрасте 55 лет, сообщили его родственники.
"С глубокой болью в сердце мы сообщаем об уходе от нас нашего брата и сына Николаса Брендона", - написали они на странице актера в соцсети Facebook*.
Близкие Брендона заявили, что тот скончался во сне от "естественных причин".
Согласно данным сайта IMDb, Брендон сыграл роли в таких сериалах, как "Баффи - истребительница вампиров" (1997-2003), "Мыслить как преступник" (2007-2014), а также в фильмах "Связь" (2013) и "Рождественский убийца" (2024).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.