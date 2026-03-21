МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Американский бренд люксовой одежды Ralph Lauren зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости по данным Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию поступила в ведомство в январе 2025 года, в качестве заявителя указана компания "Дзе Поло/Лорен Компани". Товарный знак представляет собой логотип компании - силуэт игрока в поло на скачущей лошади. Роспатент принял положительное решение в марте текущего года.
Теперь под товарным знаком компания сможет продавать в России сумки, одежду и обувь, наушники, галстуки, нижнее белье, головные уборы и другие изделия.
В 2022 году СМИ сообщали, что компания приостановила деятельность в России.
