Дима Билан рассказал, почему редко выпускает песни

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Дима Билан рассказал РИА Новости, что в последнее время редко выпускает песни, потому что ждет особого явления, чтобы написать большую композицию.
"Сейчас у меня мало музыкального материала, потому что я жду чего-то очень большого, сумасшедшей композиции - тогда меня это возьмет", - рассказал певец.
Билан добавил, что сейчас он находится в поиске талантливого композитора для создания уникального хита.
Особую главу в биографии артиста занимает история его триумфальных выступлений на "Евровидении": в 2006 году с песней Never Let You Go он занял второе место, а в 2008 году с композицией Believe стал победителем конкурса. На счету артиста победы по версии премии телеканала "Муз-ТВ" и "Золотой граммофон". В 2018 году Билан был удостоен звания заслуженного артиста России.