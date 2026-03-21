ПВО сбила еще два украинских БПЛА над Тульской областью

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. ПВО Минобороны России уничтожила еще два украинских беспилотника, пострадавших нет, по предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.