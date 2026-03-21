Последствия ДТП с участием бензовоза в Ростовской области

© Кадр видео из соцсетей

В Ростовской области произошло крупное ДТП с бензовозом, есть погибшие

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Ростовской области в крупной аварии с бензовозом погибли три человека, сообщили в региональном управлении МЧС.

« "В результате ДТП загорелся бензовоз, площадь пожара 200 квадратных метров. Погибли три человека", — заявило ведомство на своем сайте

Еще четверо пострадали, также сгорели несколько автомобилей.

По данным ГАИ, днем в субботу бензовоз выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами на 34-м километре трассы Ростов-на-Дону — Таганрог в Неклиновском районе. У него было неисправно одно из колес.

В МЧС уточнили, что в ликвидации последствий принимают участие 45 человек и 16 единиц техники. Прокуратура начала проверку.