В Ростовской области произошло крупное ДТП с бензовозом, есть погибшие

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В Ростовской области в крупной аварии с бензовозом погибли три человека, сообщили в региональном управлении МЧС.
"В результате ДТП загорелся бензовоз, площадь пожара 200 квадратных метров. Погибли три человека", — заявило ведомство на своем сайте.
Еще четверо пострадали, также сгорели несколько автомобилей.
По данным ГАИ, днем в субботу бензовоз выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя машинами на 34-м километре трассы Ростов-на-Дону — Таганрог в Неклиновском районе. У него было неисправно одно из колес.
