Как легендарный напиток из СССР "Байкал" покорил весь мир - РИА Новости, 21.03.2026
09:00 21.03.2026 (обновлено: 15:04 21.03.2026)
Как легендарный напиток из СССР "Байкал" покорил весь мир
Как легендарный напиток из СССР "Байкал" покорил весь мир - РИА Новости, 21.03.2026
Как легендарный напиток из СССР "Байкал" покорил весь мир
В начале 1970-х кока-кола и пепси-кола завоевали весь мир. Советское руководство попыталось купить формулу напитка, но американская корпорация отказала...
Как легендарный напиток из СССР "Байкал" покорил весь мир

© Fotolia / Brent HofackerГазированный напиток
Газированный напиток - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© Fotolia / Brent Hofacker
Газированный напиток
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. В начале 1970-х кока-кола и пепси-кола завоевали весь мир. Советское руководство попыталось купить формулу напитка, но американская корпорация отказала. Возникла потребность в полноценной альтернативе — современном газированном напитке.
Как создавали советскую "колу"?

От задачи к рецепту

В 1973 году задачу возложили на Всесоюзный научно-исследовательский институт пиво-безалкогольной промышленности. Задача стояла четко: разработать газированный напиток с использованием отечественного растительного сырья.
Главную роль в разработке играла Галина Леонтьевна Филонова, заведующая лабораторией технологий безалкогольных напитков. Она поняла, что ключ к успеху — не в копировании неизвестной формулы кока-колы, а в создании собственного вкусового профиля.
В состав нового напитка, разработанного Филоновой и ее командой, вошли экстракты и натуральные эфирные масла редких растений: шалфея, полыни горькой, корня дягиля, горечавки, кардамона, хмеля, эвкалипта, лавра. К этому добавили цветки бузины и корень солодки.
Результат получился необычным. Напиток приобрел темно-коричневый цвет и ярко выраженный пряно-травяной вкус, совсем не похожий на кока-колу. Напиток назвали "Байкал" в честь одноименного озера, символа русской природы и величия.
В том же 1973 году производство было налажено на московском заводе безалкогольных напитков. Напиток нужно было представить советскому потребителю правильно, а затем показать миру. Возможность представилась в 1980 году.

Покорил мир за две недели

На Олимпиаде 1980-го "Байкал" был представлен иностранным гостям как советский напиток нового поколения. Гости ожидали найти низкокачественный напиток; вместо этого они обнаружили сложный, интересный вкус.
Во второй половине 1980-х годов "Байкал" стал дефицитным товаром по всему СССР. В провинции напиток считался экзотическим — его привозили из Москвы или крупных городов как ценный товар. На черных рынках цена "Байкала" превышала нормальную в два-три раза.
За границей интерес был еще выше. Приезжие туристы, дипломаты и деловые люди вывозили "Байкал" ящиками.

Что сейчас с легендарным напитком?

После распада СССР в 1991 году производство "Байкала" прервалось. Люди гонялись за кока-колой и пепси, как за долгожданной экзотикой. "Байкал" оказался пережитком прошлого.
Но в 2000-х годах начался обратный процесс. Роспатент официально признал "Байкал" общеизвестным товарным знаком Российской Федерации в 2019 году.
История "Байкала" показала, как вместо того, чтобы померкнуть в тени оригинала, советская промышленность создала продукт, который стал желаннее.
 
 
 
