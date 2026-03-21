Молитва за умершего Филарета невозможна, сказал советник патриарха

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Церковная молитва православных христиан об умершем главе раскольнической Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата Филарета (Денисенко) невозможна по причине того, что он был отлучён от Церкви, сказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
Денисенко умер в возрасте 97 лет в пятницу.
"По-человечески мне очень жаль Михаила Антоновича Денисенко. Но церковная молитва о нём ни в какой форме, увы, невозможна, ибо бывший митрополит Киевский был справедливо отлучен от Церкви за свои раскольнические деяния, нанесшие огромный вред единству Православной Церкви и народу Украины. Пока он был жив, жива была и надежда, что он может покаяться и в Церковь вернуться. Готовность к этому со стороны Русской православной церкви была всегда", – сказал агентству советник патриарха.
Он напомнил, что когда в 2017 году, через 20 лет после отлучения, Денисенко обратился к Архиерейскому собору в Москве с письмом, в котором содержались некоторые признаки покаяния, собор заслушал это обращение и воспринял его как шаг к преодолению раскола и восстановлению церковного общения со стороны тех, кто некогда отпал от единства с канонической Украинской православной церковью. Архиерейский собор также постановил создать особую комиссию для дальнейшего диалога.
"Однако уже на следующий день бывший митрополит дал в Киеве пресс-конференцию, на которой фактически отозвал свое письмо и опроверг всё, о чём в нём говорилось. Действовал он в этом случае под влиянием светских политиков или же людей из своего ближайшего окружения — сказать не могу, но в подлинности письма, хранящегося поныне в архивах Московского патриархата, нисколько не сомневаюсь", – сказал протоиерей Николай Балашов.
Спустя год после истории с "отозванным" покаянием Константинопольский патриарх Варфоломей, ранее неоднократно письменно и устно признававший правомерность анафемы Филарету, якобы "восстановил" его в сане, напомнил советник патриарха.
"Думаю, этим фальшивым и непризнанным в православном мире деянием обитатели Фанара лишили старца последнего шанса уйти из жизни в мире с Богом и Церковью. Как же ему теперь покаяться, ведь будто бы высший авторитет православного мира, первый из первоиерархов, провозгласил анафему отмененной и больше не действующей. Правда, все остальные неканонические деяния Константинопольского престола — создание "Святейшей церкви Украины" и выписанный на Фанаре "томос об автокефалии" — Денисенко впоследствии перестал признавать и от них отрёкся, воссоздав свой "Киевский патриархат", но за "недействительность анафемы" держался крепко", – отметил протоиерей Николай Балашов.
"С тем и отправился на суд Божий, о чём остаётся нам лишь горестно вздохнуть. Был ведь когда-то христианином, был видным и талантливым иерархом", – заключил он.