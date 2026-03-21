"АвтоВАЗ" рассматривает возможность введения платной подписки на автомобили - РИА Новости, 21.03.2026
09:44 21.03.2026 (обновлено: 14:09 21.03.2026)
https://ria.ru/20260321/avto-2082122847.html
"АвтоВАЗ" рассматривает возможность введения платной подписки на автомобили
"АвтоВАЗ" рассматривает возможность введения платной подписки на автомобили - РИА Новости, 21.03.2026
"АвтоВАЗ" рассматривает возможность введения платной подписки на автомобили
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" просчитывает кейс введения платной подписки на свои автомобили, заявили РИА Новости в компании. РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T09:44:00+03:00
2026-03-21T14:09:00+03:00
авто
автоваз
lada vesta
осаго
россия
https://ria.ru/20260320/avtovaz-2081879239.html
https://ria.ru/20260306/avtovaz-2078955929.html
россия
авто, автоваз, lada vesta, осаго, россия
Авто, АвтоВАЗ, Lada Vesta, ОСАГО, Россия
"АвтоВАЗ" рассматривает возможность введения платной подписки на автомобили

РИА Новости: "АвтоВАЗ" просчитывает кейс введения платной подписки на авто

© РИА Новости / Юрий Стрелец | Перейти в медиабанкЗдание заводоуправления ОАО "Автоваз"
Здание заводоуправления ОАО Автоваз - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Здание заводоуправления ОАО "Автоваз". Архивное фото
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" просчитывает кейс введения платной подписки на свои автомобили, заявили РИА Новости в компании.
Ранее в пятницу ряд СМИ со ссылкой на публикацию автоэксперта Артема Самородова, посетившего дилерскую конференцию "АвтоВАЗа", сообщали о том, что концерн разработал альтернативный вариант покупки своих автомобилей, представляющий из себя платную подписку на машины.
АвтоВАЗ начал производство коммерческих автомобилей под новым брендом SKM - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
"АвтоВАЗ" начал выпуск коммерческих автомобилей под новым брендом
20 марта, 10:17
"АвтоВАЗ" просчитывает такой кейс", — ответили в компании на вопрос РИА Новости о том, действительно ли планируется вводить такую подписку.
На фотографии слайда из презентации, сделанной Самородовым, видно, что подписка на Lada Vesta станет, по сути, договором аренды на 12 месяцев, по которому автомобилем смогут управлять до трех водителей.
Ежемесячный платеж за подписку составит 44 тысячи рублей, а максимальный пробег за этот год — 33 тысячи километров. Подписка включает в себя ОСАГО и КАСКО, техобслуживание, а также сезонную смену шин.
Автомобиль Нива - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"АвтоВАЗ" хочет зарегистрировать новый товарный знак
6 марта, 11:27
 
АвтоАвтоВАЗLada VestaОСАГОРоссия
 
 
