"АвтоВАЗ" рассматривает возможность введения платной подписки на автомобили

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" просчитывает кейс введения платной подписки на свои автомобили, заявили РИА Новости в компании.

Ранее в пятницу ряд СМИ со ссылкой на публикацию автоэксперта Артема Самородова, посетившего дилерскую конференцию " АвтоВАЗа ", сообщали о том, что концерн разработал альтернативный вариант покупки своих автомобилей, представляющий из себя платную подписку на машины.

"АвтоВАЗ" просчитывает такой кейс", — ответили в компании на вопрос РИА Новости о том, действительно ли планируется вводить такую подписку.

На фотографии слайда из презентации, сделанной Самородовым, видно, что подписка на Lada Vesta станет, по сути, договором аренды на 12 месяцев, по которому автомобилем смогут управлять до трех водителей.