В Германии ищут обладателей 35 зубов, найденных на тротуаре

БЕРЛИН, 20 мар – РИА Новости. Тридцать пять человеческих зубов найдены прохожим на пешеходной дорожке в немецкой общине Хойхельхайм в земле Гессен, в ходе начатого расследования местные правоохранители надеются найти их обладателей, сообщает уголовная полиция города Гисен.

"Свидетель сообщил полиции в воскресенье о зубах, которые он нашёл на тротуаре в Хойхельхайме. Прибывший на место патруль обнаружил на улице Кинценбахер Штрассе в общей сложности 35 зубов — в основном целых, частично в виде фрагментов", - говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе полиции.

Правоохранители уточняют, что опрос местных жителей и сотрудников расположенной поблизости стоматологической клиники не дали никаких существенных зацепок. На данный момент находку не удалось связать с каким-либо преступлением.