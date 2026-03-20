В Германии ищут обладателей 35 зубов, найденных на тротуаре
2026-03-20T22:27:00+03:00
https://ria.ru/20260318/krov-2081339790.html
БЕРЛИН, 20 мар – РИА Новости. Тридцать пять человеческих зубов найдены прохожим на пешеходной дорожке в немецкой общине Хойхельхайм в земле Гессен, в ходе начатого расследования местные правоохранители надеются найти их обладателей, сообщает уголовная полиция города Гисен.
"Свидетель сообщил полиции в воскресенье о зубах, которые он нашёл на тротуаре в Хойхельхайме. Прибывший на место патруль обнаружил на улице Кинценбахер Штрассе в общей сложности 35 зубов — в основном целых, частично в виде фрагментов", - говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе полиции.
Правоохранители уточняют, что опрос местных жителей и сотрудников расположенной поблизости стоматологической клиники не дали никаких существенных зацепок. На данный момент находку не удалось связать с каким-либо преступлением.
В ходе судмедэкспертизы удалось подтвердить, что зубы человеческие. Начато расследование, правоохранители обратились к общественности с просьбой сообщать информацию о находке и её возможном происхождении.