Польский зоопарк не предоставит невесту манулу Тимофею
Варшавский зоопарк не рассматривает варианта спаривания своей самки манула Джесси с самцом Тимошей из Московского зоопарка, сообщил РИА Новости представитель...
2026-03-20T01:57:00+03:00
ВАРШАВА, 20 мар - РИА Новости. Варшавский зоопарк не рассматривает варианта спаривания своей самки манула Джесси с самцом Тимошей из Московского зоопарка, сообщил РИА Новости представитель польского зверинца.
Ранее генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова
сообщила РИА Новости, что Тимоше подбирают невесту, зоосад сотрудничает с природоохранными организациями и заповедниками, чтобы найти подходящего неродственного партнера.
"Да, у нас есть самка манула Джесси. Это самка степного манула (Otocolobus manul). Она является нашей звездой, стала "животным года" нашего зоопарка в 2024 году. Но спаривание с российским самцом не рассматривается", - рассказал собеседник агентства.
Он пояснил, что Джесси является участницей европейской программы разведения в рамках Европейской программы защиты животных (EEP), которую курирует Европейская организация зоологических садов (EAZA).
"В этой программе участвуют все польские фертильные манулы. Таким образом, поиск партнера для нашей самки в России
не ведется", - заявил представитель Варшавского зоопарка.
Манул Тимоша родился в зоопарке Новосибирска
в разгар пандемии - 11 июня 2020 года. Его маму зовут Ласточка, а папу - Зеленогорск
. Спустя год, в 2021 году, манул поселился в Московском зоопарке и вскоре стал народным любимцем. За его жизнью с интересом следят десятки тысяч людей: поклонники наблюдают, как он то худеет, то снова набирает вес, радуются каждому его появлению и делятся фотографиями в соцсетях.