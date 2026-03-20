Польский зоопарк не предоставит невесту манулу Тимофею

ВАРШАВА, 20 мар - РИА Новости. Варшавский зоопарк не рассматривает варианта спаривания своей самки манула Джесси с самцом Тимошей из Московского зоопарка, сообщил РИА Новости представитель польского зверинца.

"Да, у нас есть самка манула Джесси. Это самка степного манула (Otocolobus manul). Она является нашей звездой, стала "животным года" нашего зоопарка в 2024 году. Но спаривание с российским самцом не рассматривается", - рассказал собеседник агентства.