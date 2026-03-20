Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:54 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/zhku-2081840783.html
Эксперт рассказал, как оплачивать ЖКУ без комиссии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149092/88/1490928893_0:500:1861:1547_1920x0_80_0_0_4fd724e8b8dbfc5dbca95b767ea014b2.jpg
https://ria.ru/20260316/zhkkh-2081077247.html
https://ria.ru/20260314/zhkkh-2080598041.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149092/88/1490928893_0:326:1861:1722_1920x0_80_0_0_f55dea16907bd4896538fbe00e1a8635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Эксперт рассказал, как оплачивать ЖКУ без комиссии

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкОплата услуг ЖКХ
Оплата услуг ЖКХ - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Оплата услуг ЖКХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Граждане РФ могут оплачивать ЖКУ без комиссии через систему быстрых платежей (СБП), а также в офисах управляющих и ресурсоснабжающих компаний, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
"Удобным способом совершения платежа, на мой взгляд, является Система быстрых платежей. При сканировании кода на квитанции через банковское приложение комиссия обычно не взимается. Для обычных граждан платежи также могут принимать в офисах управляющих или ресурсоснабжающих компаний", - рассказал Бондарь.
Эксперт уточнил, что точный список доступных вариантов оплаты ЖКУ без процентов для конкретного дома жильцы могут узнать через обращение в свою управляющую компанию.
Кроме того, он напомнил, что с июля 2024 года, после принятия Федерального закона № 602-ФЗ, многие граждане РФ получили право вносить плату за жилье и коммунальные услуги без комиссии.
"Теперь банки и платежные агенты не должны брать комиссию с тех, кто нуждается в поддержке со стороны государства. Это правило, вероятно, касается пенсионеров, людей с инвалидностью и многодетных родителей. К этой группе также причислены ветераны боевых действий и родственники погибших участников войн", - добавил Бондарь.
При этом эксперт подчеркнул, что в ряде случаев для подтверждения своего статуса необходимо будет показать документы в банке или загрузить их в приложение.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала