Эксперт рассказал, как оплачивать ЖКУ без комиссии

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Граждане РФ могут оплачивать ЖКУ без комиссии через систему быстрых платежей (СБП), а также в офисах управляющих и ресурсоснабжающих компаний, рассказал РИА Новости общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

"Удобным способом совершения платежа, на мой взгляд, является Система быстрых платежей. При сканировании кода на квитанции через банковское приложение комиссия обычно не взимается. Для обычных граждан платежи также могут принимать в офисах управляющих или ресурсоснабжающих компаний", - рассказал Бондарь

Эксперт уточнил, что точный список доступных вариантов оплаты ЖКУ без процентов для конкретного дома жильцы могут узнать через обращение в свою управляющую компанию.

Кроме того, он напомнил, что с июля 2024 года, после принятия Федерального закона № 602-ФЗ, многие граждане РФ получили право вносить плату за жилье и коммунальные услуги без комиссии.

"Теперь банки и платежные агенты не должны брать комиссию с тех, кто нуждается в поддержке со стороны государства. Это правило, вероятно, касается пенсионеров, людей с инвалидностью и многодетных родителей. К этой группе также причислены ветераны боевых действий и родственники погибших участников войн", - добавил Бондарь.