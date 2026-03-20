Минобороны рассказало о потерях ВСУ за неделю в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Украинские войска в зоне работы российской группировки "Запад" за неделю потеряли более 1250 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника на данном направлении составили свыше 1250 военнослужащих, 30 боевых бронированных машин, 157 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 23 склада боеприпасов", - говорится в сводке ведомства за период с 14 по 20 марта.