Рейтинг@Mail.ru
В Японии встречу Такаити и Трампа назвали худшим саммитом - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/yaponiya-2081952475.html
В Японии встречу Такаити и Трампа назвали худшим саммитом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2081876857_0:96:3027:1799_1920x0_80_0_0_766474a5706834e8e6b966e816cd9db6.jpg
https://ria.ru/20260320/yaponiya-2081902914.html
https://ria.ru/20260320/takaiti-2081838052.html
япония
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2081876857_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_90d4d667ebc30bb29644d3ceda6deaea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Япония, Вашингтон (штат), Санаэ Такаити, Дональд Трамп, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Японии встречу Такаити и Трампа назвали худшим саммитом

Тамура: встреча Такити и Трампа была худшим саммитом

© REUTERS / Evelyn HocksteinПремьер-министр Японии Санаэ Такаити на встрече с президентом США Дональдом Трампом
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на встрече с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 20 мар - РИА Новости. Японская оппозиция подвергла жёсткой критике прошедшую в Вашингтоне встречу премьер-министра Санаэ Такаити с президентом США Дональдом Трампом, назвав её худшим саммитом.
"Это худший саммит. До какой степени можно заискивать перед президентом Трампом? Неужели нет осознания, что сейчас мир находится в крайне опасной ситуации?", - написала председатель Коммунистической партии Японии Томоко Тамура на своей странице в соцсети X.
Она также подчеркнула, что "Япония должна требовать прекращения атак на Иран и кризиса, который был вызван США и Израилем".
В свою очередь, лидер "Альянса центристских реформ" Дзюнъя Огава призвал премьер-министра после возвращения подробно объяснить её содержание.
"Сам факт того, что встреча прошла в мягкой атмосфере, можно оценить положительно, однако не уверен, что слова о том, что только президент Трамп может принести миру мир и процветание, отражают мнение большинства граждан. После возвращения премьер должна дать разъяснения", - сказал он.
В правящей коалиции, напротив, оценили переговоры положительно.
Глава политсовета Либерально-демократической партии Такаюки Кобаяси заявил, что подтверждение дальнейшего укрепления сотрудничества между Японией и США имеет большое значение, включая взаимодействие в сфере безопасности, экономики и энергетики.
Министр обороны Синдзиро Коидзуми заявил, что встреча позволила продемонстрировать прочные доверительные отношения между лидерами двух стран и показать роль Японии в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке.
В свою очередь, лидер партнёра ЛДП по коалиции - Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай) Хирофуми Ёсимура отметил, что стороны подтвердили необходимость тесного взаимодействия для обеспечения стабильности в регионе и безопасности судоходства в Ормузском проливе.
В миреЯпонияВашингтон (штат)Санаэ ТакаитиДональд ТрампСШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала