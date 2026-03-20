https://ria.ru/20260320/yaponiya-2081952475.html
В Японии встречу Такаити и Трампа назвали худшим саммитом
Японская оппозиция подвергла жёсткой критике прошедшую в Вашингтоне встречу премьер-министра Санаэ Такаити с президентом США Дональдом Трампом, назвав её худшим
2026-03-20T14:37:00+03:00
в мире
япония
вашингтон (штат)
санаэ такаити
дональд трамп
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2081876857_0:96:3027:1799_1920x0_80_0_0_766474a5706834e8e6b966e816cd9db6.jpg
https://ria.ru/20260320/yaponiya-2081902914.html
https://ria.ru/20260320/takaiti-2081838052.html
япония
вашингтон (штат)
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2081876857_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_90d4d667ebc30bb29644d3ceda6deaea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Тамура: встреча Такити и Трампа была худшим саммитом
ТОКИО, 20 мар - РИА Новости. Японская оппозиция подвергла жёсткой критике прошедшую в Вашингтоне встречу премьер-министра Санаэ Такаити с президентом США Дональдом Трампом, назвав её худшим саммитом.
"Это худший саммит. До какой степени можно заискивать перед президентом Трампом
? Неужели нет осознания, что сейчас мир находится в крайне опасной ситуации?", - написала председатель Коммунистической партии Японии
Томоко Тамура на своей странице в соцсети X
.
Она также подчеркнула, что "Япония должна требовать прекращения атак на Иран
и кризиса, который был вызван США
и Израилем".
В свою очередь, лидер "Альянса центристских реформ" Дзюнъя Огава призвал премьер-министра после возвращения подробно объяснить её содержание.
"Сам факт того, что встреча прошла в мягкой атмосфере, можно оценить положительно, однако не уверен, что слова о том, что только президент Трамп может принести миру мир и процветание, отражают мнение большинства граждан. После возвращения премьер должна дать разъяснения", - сказал он.
В правящей коалиции, напротив, оценили переговоры положительно.
Глава политсовета Либерально-демократической партии Такаюки Кобаяси заявил, что подтверждение дальнейшего укрепления сотрудничества между Японией и США имеет большое значение, включая взаимодействие в сфере безопасности, экономики и энергетики.
Министр обороны Синдзиро Коидзуми заявил, что встреча позволила продемонстрировать прочные доверительные отношения между лидерами двух стран и показать роль Японии в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке
.
В свою очередь, лидер партнёра ЛДП по коалиции - Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай) Хирофуми Ёсимура отметил, что стороны подтвердили необходимость тесного взаимодействия для обеспечения стабильности в регионе и безопасности судоходства в Ормузском проливе
.