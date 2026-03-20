Юристы рассказали о важности предоставления выписки из продаваемой квартиры
Продавец должен в установленный срок выписаться сам, однако выписка всех лиц перед продажей квартиры в первую очередь важна для покупателей, рассказали в беседе РИА Новости, 20.03.2026
360.ru: юристы рассказали о важности выписки из продаваемой квартиры
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Продавец должен в установленный срок выписаться сам, однако выписка всех лиц перед продажей квартиры в первую очередь важна для покупателей, рассказали в беседе с 360.ru
юристы по вопросам в сфере недвижимости Елена Рудакова и Елена Кульпина.
"По закону (пункт 2 статьи 292 Гражданского кодекса России) квартира переходит к новому владельцу по договору купли-продажи. Продавец должен в установленный срок выписаться сам, а также снять с регистрации всех членов своей семьи", - приводятся в сообщении слова Рудаковой.
Юрист также напомнила, что регистрация по определенному адресу дает госорганам понять, где человек живет, чтобы одновременно соблюсти его права и свободы.
"...выписка всех лиц перед продажей квартиры важна в первую очередь для покупателя, потому что если продавец откажется снимать себя с регистрационного учета, это выльется в судебный спор", - объяснила Кульпина.
Она подчеркнула, что именно по этой причине покупатели часто перестраховываются и требуют от продавца, чтобы он выписался до сделки.
В 360.ru напомнили, что от числа зарегистрированных в квартире людей зависит размер оплаты за ЖКУ - в тех статьях расходов, которые не зависят от счетчиков, например за вывоз мусора или обслуживание общедомовой территории.