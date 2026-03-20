Россиян предупредили, что в апреле не будет длинных выходных

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Длинных трехдневных выходных в апреле для россиян не предусмотрено, сообщила РИА Новости ассистент кафедры гражданского права и процесса и международного права юридического института РУДН Анна Покровская.

"В апреле дополнительных праздничных дней не будет", - сказала Покровская.

До этого россияне отдыхали с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта в связи с Днем защитника Отечества и 8 Марта.