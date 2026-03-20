Вучич надеется на разговор с Путиным по новому договору о поставках газа - РИА Новости, 20.03.2026
14:58 20.03.2026
Вучич надеется на разговор с Путиным по новому договору о поставках газа
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в предстоящие дни надеется на разговор с российским лидером Владимиром Путиным по новому договору о поставках... РИА Новости, 20.03.2026
БЕЛГРАД, 20 мар - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что в предстоящие дни надеется на разговор с российским лидером Владимиром Путиным по новому договору о поставках газа.
"В предстоящие дни мы должны будем разговаривать с россиянами, попытаюсь поговорить и с президентом Путиным по договору о газе, срок действия которого истекает 31 марта", - сказал Вучич на брифинге после заседания совета национальной безопасности Сербии, посвященного энергокризису.
Ранее в пятницу на встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым президент Сербии обсудил энергобезопасность ввиду ситуации в мире и надёжность поставок энергоносителей.
Ранее директор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович сообщал, что ожидает подписания нового контракта на поставки газа с "Газпромом" 20 марта.
По его словам, российский газ остается самым благоприятным по цене для Белграда до вступления в силу ограничений ЕС в 2028 году, Сербия по договору с "Газпромом" до 31 марта получает 10 миллионов кубометров газа в сутки, что с поставками из Азербайджана и Венгрии полностью обеспечивает ее потребности.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
В Сербии рассказали о мерах безопасности на газопроводе с газом из России
18 марта, 23:13
 
