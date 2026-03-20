Россиянам назвали оптимальную структуру инвестиций для пассивного дохода - РИА Новости, 20.03.2026
07:21 20.03.2026
Россиянам назвали оптимальную структуру инвестиций для пассивного дохода
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_1:0:2730:2047_1920x0_80_0_0_23a60211da9fe7a895d4b896fb476dfb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Россиянам назвали оптимальную структуру инвестиций для пассивного дохода

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Оптимальная структура портфеля на долгосрочную перспективу может включать 45% рублевых облигаций, 17% валютных облигаций, 15% акций, 9% ЗПИФов недвижимости, 9% проектов на стадии Pre-IPO и 5% золота, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.
"Состоятельные инвесторы готовят портфели к снижению ставок. При сохранении высокой ключевой ставки состоятельные клиенты ВТБ комбинируют защитные активы и инструменты с фиксированной доходностью. В среднем в портфеле состоятельного инвестора ВТБ почти половину занимают облигации, а треть - акции российских компаний", - говорится в сообщении.
"По оценке ВТБ, оптимальная структура портфеля на долгосрочную перспективу может включать 45% рублевых облигаций (из которых 40% в ОФЗ и 60% в корпоративных бумагах), 17% валютных облигаций, 15% акций, 9% ЗПИФов недвижимости, 9% проектов на стадии Pre-IPO и 5% золота. Такой подход позволяет сочетать текущую доходность, защиту от девальвации и потенциал роста при смене рыночных циклов", - сообщается в пресс-релизе.
Также отмечается, что среди других инструментов 15% приходится на фонды денежного рынка, доходность которых близка к ключевой ставке. Еще 5,5% занимают другие фонды, 3% - драгоценные металлы, а 2,6% - структурные облигации.
Уточняется, что растет интерес инвесторов к диверсификации по отраслям внутри акций: они присматриваются к энергетике, IT и финансовому сектору.
В поисках баланса между доходностью и риском инвесторы также обращают внимание на новые альтернативные инструменты, отмечает ВТБ. В портфелях все чаще появляются фонды прямых инвестиций на стадии Pre-IPO, цифровые финансовые активы и ЗПИФы на коммерческую недвижимость, которые рассматриваются как стратегии с более высоким доходом при сохранении баланса риска.
