Россиянам назвали оптимальную структуру инвестиций для пассивного дохода

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Оптимальная структура портфеля на долгосрочную перспективу может включать 45% рублевых облигаций, 17% валютных облигаций, 15% акций, 9% ЗПИФов недвижимости, 9% проектов на стадии Pre-IPO и 5% золота, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВТБ.

"Состоятельные инвесторы готовят портфели к снижению ставок. При сохранении высокой ключевой ставки состоятельные клиенты ВТБ комбинируют защитные активы и инструменты с фиксированной доходностью. В среднем в портфеле состоятельного инвестора ВТБ почти половину занимают облигации, а треть - акции российских компаний", - говорится в сообщении.

"По оценке ВТБ, оптимальная структура портфеля на долгосрочную перспективу может включать 45% рублевых облигаций (из которых 40% в ОФЗ и 60% в корпоративных бумагах), 17% валютных облигаций, 15% акций, 9% ЗПИФов недвижимости, 9% проектов на стадии Pre-IPO и 5% золота. Такой подход позволяет сочетать текущую доходность, защиту от девальвации и потенциал роста при смене рыночных циклов", - сообщается в пресс-релизе.

Также отмечается, что среди других инструментов 15% приходится на фонды денежного рынка, доходность которых близка к ключевой ставке. Еще 5,5% занимают другие фонды, 3% - драгоценные металлы, а 2,6% - структурные облигации.

Уточняется, что растет интерес инвесторов к диверсификации по отраслям внутри акций: они присматриваются к энергетике, IT и финансовому сектору.