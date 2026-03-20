Командиры ВСУ занижают потери для экономии на компенсациях

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Командование подразделение ВСУ получило неофициальное распоряжение минимизировать боевые потери для экономии денежных средств, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Командованию подразделений ВСУ поступило неофициальное распоряжение минимизировать потери в районах боевых действий. При возможности эвакуации, тела украинских солдат перевозятся в тыловые районы, где сжигаются в заброшенных строениях или разбитых авто, имитируя ДТП. В материалах разбирательства указывается "неосторожное обращение с огнем в пункте временной дислокации" или ДТП", – сообщил источник.
По его словам, целью таких действий является простая экономия, ведь в случае смерти солдата ВСУ в тылу, члены его семьи получат минимальную компенсацию и пенсию.
"Характерно, что такое будущее может ожидать не только насильно мобилизованных украинцев, но националистов, участвовавших в АТО (антитеррористическая операция ВСУ в Донбассе - ред.) и проходивших службу в ВСУ свыше 20 лет", – добавил источник.