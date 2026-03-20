В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ пострадали два человека

БЕЛГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Два человека ранены в селе Вознесеновка Белгородской области в результате взрыва дрона ВСУ, пострадавших в больницу доставила девушка-волонтер, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Беспилотники ВСУ атаковали четыре муниципалитета. Пострадали два мирных жителя. В селе Вознесеновка Шебекинского округа при детонации FPV-дрона двое мужчин получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Девушка-волонтёр доставила пострадавших в Шебекинскую ЦРБ", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Шебекинском округе в результате атак дронов повреждены автомобили и здания на двух предприятиях в Шебекино, а также автомобиль и частные дома в сёлах Вознесеновка, Маломихайловка, Пристень и Новая Таволжанка.
По словам губернатора, в Грайворонском округе дрон повредил автомобиль и остекление социального объекта. В Валуйском округе удар пришёлся по частному дому и автобусу. В Белгородском округе повреждён объект инфраструктуры, подчеркнул глава области.