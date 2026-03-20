В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ пострадали два человека

БЕЛГОРОД, 20 мар - РИА Новости. Два человека ранены в селе Вознесеновка Белгородской области в результате взрыва дрона ВСУ, пострадавших в больницу доставила девушка-волонтер, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, в Грайворонском округе дрон повредил автомобиль и остекление социального объекта. В Валуйском округе удар пришёлся по частному дому и автобусу. В Белгородском округе повреждён объект инфраструктуры, подчеркнул глава области.