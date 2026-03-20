Генштаб ВСУ решил сократить обучение военных за рубежом из-за дезертирства - РИА Новости, 20.03.2026
19:39 20.03.2026 (обновлено: 20:09 20.03.2026)
Генштаб ВСУ решил сократить обучение военных за рубежом из-за дезертирства
ВСУ сокращают обучение военных за рубежом после множества случаев дезертирства, заявил на брифинге заместитель руководителя Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба.
анна скороход
вооруженные силы украины
верховная рада украины
В мире, Франция, Киев, Украина, Анна Скороход, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Генштаб ВСУ решил сократить обучение военных за рубежом из-за дезертирства

Межевикин: ВСУ откажется от подготовки военных за рубежом из-за дезертирства

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. ВСУ сокращают обучение военных за рубежом после множества случаев дезертирства, заявил на брифинге заместитель руководителя Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Евгений Межевикин.
"Если есть проблема в вопросах улучшения подготовки (за рубежом. — Прим. ред.), на которую мы не можем повлиять, то от этой подготовки мы отказываемся. Поэтому и не только у нас идет сокращение заграничной подготовки", — приводит его слова украинский телеканал "Новости.Live".
Как утверждает Межевикин, сокращение зарубежных тренировочных лагерей ВСУ связано с ограничениями в законах некоторых принимающих стран-партнеров, стремлением Киева ускорить логистику с учебными частями и внедрением нового опыта в структуру обучения.
Ранее издание Midi Libre сообщило, что на Украине начали расследование в отношении обученной во Франции бригады имени Анны Киевской. По данным СМИ, 1700 из 2300 военных дезертировали вскоре после отправки на фронт. В январе 2025 года Министерство обороны Франции подтвердило, что "десятки" украинских солдат покинули ВСУ, находясь еще на территории республики.
В марте 2025 года депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях.
Командира ВСУ, приказавшего ударить по порту "Кавказ", ждет заочный суд
В миреФранцияКиевУкраинаАнна СкороходВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
