Генштаб ВСУ решил сократить обучение военных за рубежом из-за дезертирства

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. ВСУ сокращают обучение военных за рубежом после множества случаев дезертирства, заявил на брифинге заместитель руководителя Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба Евгений Межевикин.
"Если есть проблема в вопросах улучшения подготовки (за рубежом. — Прим. ред.), на которую мы не можем повлиять, то от этой подготовки мы отказываемся. Поэтому и не только у нас идет сокращение заграничной подготовки", — приводит его слова украинский телеканал "Новости.Live".
Ранее издание Midi Libre сообщило, что на Украине начали расследование в отношении обученной во Франции бригады имени Анны Киевской. По данным СМИ, 1700 из 2300 военных дезертировали вскоре после отправки на фронт. В январе 2025 года Министерство обороны Франции подтвердило, что "десятки" украинских солдат покинули ВСУ, находясь еще на территории республики.
В марте 2025 года депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что украинские военнослужащие, отправленные на обучение за границу, обратно не возвращаются, потому что не хотят принимать участие в боевых действиях.