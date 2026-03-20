В Подмосковье прошла встреча с участниками СВО
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила филиал №1 ФГБУ "3 ЦВКГ имени А. А. Вишневского" Минобороны России, где... РИА Новости, 20.03.2026
Омбудсмен Московской области Фаевская провела встречу с участниками СВО
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила филиал №1 ФГБУ "3 ЦВКГ имени А. А. Вишневского" Минобороны России, где встретилась с участниками СВО, сообщается на сайте правительства Подмосковья.
"Мы понимаем, как важно поддерживать наших ребят, особенно тех, которые сейчас находятся на лечении. Такие встречи мы проводим регулярно, напоминаем ребятам о мерах поддержки для военнослужащих, узнаем какие вопросы их сейчас волнуют, рассказываем в каких случаях и куда обращаться по тем или иным вопросам", — сказала Фаевская, ее слова приводятся на сайте правительства Московской области.
Отмечается, что военнослужащим также рассказали о действующих мерах поддержки для участников СВО, включая медицинские услуги, психологическую помощь и социальные льготы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти Московской области стараются максимально заботиться об участниках СВО и их семьях, а также активно взаимодействуют с фондом "Защитники Отечества".
Всего в Подмосковье действует 77 мер поддержки участников СВО и их семьям, включая 36 региональных. Семьям оказывают психологическую или юридическую помощь. Детям участников СВО предоставляют внеочередное зачисление и освобождение от платы в детском саду, бесплатное горячее питание в школах и колледжах, а также продленка, кружки, секции, путевки в летние оздоровительные лагеря.