В Подмосковье прошла встреча с участниками СВО

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила филиал №1 ФГБУ "3 ЦВКГ имени А. А. Вишневского" Минобороны России, где встретилась с участниками СВО, сообщается на сайте правительства Подмосковья.

"Мы понимаем, как важно поддерживать наших ребят, особенно тех, которые сейчас находятся на лечении. Такие встречи мы проводим регулярно, напоминаем ребятам о мерах поддержки для военнослужащих, узнаем какие вопросы их сейчас волнуют, рассказываем в каких случаях и куда обращаться по тем или иным вопросам", — сказала Фаевская, ее слова приводятся на сайте правительства Московской области.

Отмечается, что военнослужащим также рассказали о действующих мерах поддержки для участников СВО, включая медицинские услуги, психологическую помощь и социальные льготы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти Московской области стараются максимально заботиться об участниках СВО и их семьях, а также активно взаимодействуют с фондом "Защитники Отечества".