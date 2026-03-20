03:52 20.03.2026
Врач предупредил о рисках уколов для сжигания жира
здоровье - общество
Дарья Буймова
Врач предупредил о рисках уколов для сжигания жира

Врач Кузнецов предупредил о рисках при инъекциях липолитиков

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Инъекции липолитиков являются одним из популярных способов борьбы с жировыми клетками, при этом у данной процедуры есть существенные риски - среди них провисание кожи, опущение мягких тканей лица вплоть до их отмирания, рассказал РИА Новости врач-дерматолог медицинской компании "СберЗдоровье" Андрей Кузнецов.
"Инъекции липолитиков предназначены для разрушения жировых клеток. Их применение сопряжено с серьезными рисками. Самое опасное осложнение - отмирание тканей. Еще одно возможное последствие - кожа в месте инъекции может стать неровной и грубой. Такие последствия возникают при введении препарата слишком поверхностно или непосредственно в сосуд", - отмечает эксперт.
Также стоит отметить, что инъекции липолитиков в область лица, где побочные эффекты более заметны, после 45-55 лет требуют особой осторожности. Это связано с тем, что с возрастом кожа теряет эластичность, а уменьшение объема подкожно-жировой клетчатки может привести к ее провисанию и усугубить естественный процесс опущения мягких тканей лица.
Применение липолитиков непосредственно с 18 лет не практикуется, так как формирование тканей в этом возрасте еще не завершено, гормональный фон изменчив. Врач может назначить эту процедуру пациенту более старшего возраста, также исходя из персональных показаний и типа старения кожи.
"Важно проводить любые косметические процедуры в медицинском учреждении у врача с соответствующим образованием и опытом. На приеме он должен оценить индивидуальные особенности организма и в зависимости от этого принимать решение о том или ином вмешательстве", - подчеркивает эксперт.
